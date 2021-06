Ucraina, Shevchenko deluso: «A volte non va nulla bene in queste gare»

Andriy Shevchenko è rammaricato dopo la sconfitta contro l’Austria: ecco le dichiarazioni del ct dell’Ucraina

LA GARA – «È stata una partita difficile, soprattutto fisicamente. Abbiamo perso i duelli individuali e commesso errori. Ho visto mancanza di energia nella squadra. Prima o poi arriva un errore: abbiamo perso palla a centrocampo, concesso il corner e il gol. Poi non abbiamo avuto alcuna chance di rientrare. Hanno dato tutto nel secondo tempo, ma a volte non va nulla in certe gare».