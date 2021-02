Simeone e il Cholismo: «Non l’ho inventato io, ma sono felice» – VIDEO

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Villareal. Le sue parole

CHOLISMO – «In realtà non ho creato io il termine, quindi non saprei come spiegarlo. Ciò che posso dire è che sono contento di questo percorso per tutte le persone e i calciatori con cui ho lavorato in 15 anni. E’ stato emozionante aver disputato 716 partite se non erro. Sono ancora giovane e questo mi rende molto felice».