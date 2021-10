Torino, niente Nazionale per Singo: ecco perché non è partito

Singo sarebbe dovuto andare in Nazionale, ma alla fine è rimasto a Torino ad allenarsi: ecco perché

Wilfred Singo sarebbe dovuto partire per la Nazionale e alla fine è rimasto a Torino. L’esterno avrebbe giocato con la sua Costa d’Avorio contro il Malawi, ma alla fine per problemi burocratici non ha potuto raggiungere i connazionali. Alla società granata – stando a quanto riportato da Toronews – non sarebbero arrivati dei documenti dalla Federazione ivoriana e per questo è rimasto ad allenarsi alla corte di Ivan Juric.