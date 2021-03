Sirigu: «Abbiamo fatto una grande partita, con un rigore contro è difficile»

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta contro l’Inter

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole in vista dei prossimi impegni con Sassuolo e Sampdoria.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nella preparazione. Abbiamo preso l’ennesimo rigore contro, così non è mai facile. Non abbiamo tempo per pensare, giochiamo già mercoledì con il Sassuolo, poi ci sarà la Sampdoria. La cosa che dobbiamo fare è lasciare perdere la sconfitta, prendendo tutto il buono che c’è stato».