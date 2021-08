Sissoko al Watford, ufficiale: il Tottenham annuncia la cessione

Moussa Sissoko è un nuovo calciatore del Watford: il Tottenham annuncia la cessione del centrocampista al club di proprietà dei Pozzo

Moussa Sissoko passa al Watford per circa 3 milioni di sterline. Il comunicato del Tottenham.

«Abbiamo raggiunto un accordo con Watford per il trasferimento di Moussa Sissoko. Il centrocampista si è unito a noi dal Newcastle United nell’agosto 2016 e ha collezionato 202 presenze per noi in tutte le competizioni. Moussa si è affermato come un membro chiave della squadra nel 2017/18, collezionando 47 presenze in tutte le competizioni, prima della sua straordinaria stagione 2018/19, dove ha giocato 44 volte, facendo otto presenze da titolare e due presenze da sostituto nella nostra corsa per la finale di Champions League a Madrid, le sue esibizioni sono state riconosciute come giocatore dell’anno degli Spurs Legends. Con 71 presenze in nazionale, Moussa ha collezionato 35 presenze nel 2019/20 e altre 43 la scorsa stagione, superando le 200 presenze con il club. Auguriamo a Moussa tutto il meglio per il futuro».