Siviglia, ecco il sostituto di Kounde: nel mirino c’è Badiashile

Badiashile, nel futuro del difensore del Monaco potrebbe esserci un trasferimento al Siviglia in Liga. La novità di mercato

Il Siviglia sulle tracce di Benoit Badiashile come eventuale sostituto di Jules Kounde. A riportare questa novità di mercato è L’Equipe.

Il club monegasco, in ogni caso, dopo aver incassato 80 milioni dal Real Madrid per Tchouameni non ha bisogno di vendere ma potrebbe ascoltare proposte da almeno 50 milioni per il suo difensore..