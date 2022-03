Siviglia, permanenza Martial: lui vuole tornare allo United, gli spagnoli riflettono

La permanenza di Martial al Siviglia è tutt’altro che sicura. Il francese vorrebbe tornare al Manchester United

Anthony Martial non ha convinto del tutto a Siviglia dal suo arrivo nel mercato di gennaio. E la sua permanenza in Spagna è tutt’altro che certa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il francese vorrebbe rientrare al Manchester United a fine stagione e gli stessi spagnoli non sarebbe sicuri di volerlo trattenere.

Nell’accorso tra i due club non ci nessun diritto di riscatto e il Siviglia prenderà una decisione definitiva a maggio.