Sneijder: «Sarei potuto diventare come Messi o CR7, ma non ne avevo voglia»

Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Ecco le sue dichiarazioni sulla sua carriera che sicuramente faranno discutere:

«Sarei potuto diventare come Messi o Ronaldo. Semplicemente, non ne avevo voglia. Da calciatore mi sono goduto la vita, magari a cena bevevo un bicchiere. Leo e Cristiano sono diversi, hanno fatto tanti sacrifici. E a me va bene così: la mia carriera, nonostante ciò, è stata comunque strepitosa».