Sorteggi Europa League 2020/2021: a Nyon si sorteggiano gli accoppiamenti della fase a gironi dell’Europa League

È tempo di alzare il sipario sull‘Europa League 2020/2021. A Nyon va in scena il sorteggio dei gironi della prossima Europa League. Si inizia alle ore 13.00

Sorteggi Europa League 2020/2021

GIRONE A:

GIRONE B:

GIRONE C:

GIRONE D:

,GIRONE E:

GIRONE F:

GIRONE G:

GIRONE H:

GRUPPO I:

GRUPPO J:

GRUPPO K:

GRUPPO L:

Aggiornamenti a partire dalle ore 13.00

Durante la cerimonia verrà anche consegnato il premio al miglior giocatore della stagione 2019/20 di Europa League. In lizza l’interista Romelu Lukaku, con Ever Banega (Siviglia) e Bruno Fernandes (Manchester United)

Le fasce per il sorteggio

FASCIA 1

Arsenal

Tottenham

Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Mosca

Sporting Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

FASCIA 2

Dinamo Zagabria

Sparta Praga

Slavia Praga

Ludogorets Razgrad

Young Boys

Stella Rossa Belgrado

Rapid Vienna

Leicester

Qarabag

PAOK Salonicco

Standard Liegi

Real Sociedad

FASCIA 3

Granada

Milan

AZ Alkmaar

Feyenoord

AEK Atene

Maccabi Tel-Aviv

Glasgow Rangers

Molde

Hoffenheim

LASK

Hapoel Beer Sheva

Cluj

FASCIA 4

Zorya

Nizza

Lille

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Royal Antwerp

Lech Poznan

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia Nicosia

CSKA Sofia

Date delle partite

Giornata 1: 22 ottobre

Giornata 2: 29 ottobre

Giornata 3: 5 novembre

Giornata 4: 26 novembre

Giornata 5: 3 dicembre

Giornata 6: 10 dicembre

18 febbraio: andata sedicesimi

25 febbraio: ritorno sedicesimi

11 marzo: andata ottavi

18 marzo: ritorno ottavi

8 aprile: andata quarti

15 aprile: ritorno quarti

29 aprile: andata semifinali

6 maggio: ritorno semifinali

26 maggio: Finale – Gdańsk Stadium, Danzica

Regole del sorteggio

Le 48 squadre sono divise in quattro fasce. Ogni girone sarà composto da una squadra per fascia e non ci potranno essere sfide tra squadre della stessa nazione. Per quest’anno si potranno utilizzare cinque sostituzioni anche in Europa League. Di conseguenza il numero di giocatori in distinta salirà a 23. Il VAR (Video Assistant Referee) non verrà utilizzato nella fase a gironi, a differenza di quanto previsto. Verrà utilizzato nella fase a eliminazione diretta e introdotto nella fase a gironi a partire dal 2021/22.