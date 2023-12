Sorteggio Europei 2024: data, fasce, squadre, regolamento e gironi

Tutto sul sorteggio del prossimo torneo continentale per Nazioni: sorteggio Europei 2024

Gli Europei 2024 in Germania saranno l’evento calcistico più importante del 2024 per le Nazionali europee. Tre anni dopo l’affermazione dell’Italia di Roberto Mancini a Wembley ai calci di rigore sull’Inghilterra padrone di casa, 24 Nazionali si contenderanno lo scettro di campione d’Europa. Sorteggio Europei 2024: oltre ai padroni di casa, qualificati d’ufficio, dalle qualificazioni hanno ottenuto il pass altre 20 squadre, mentre le ultime tre passeranno dagli spareggi in programma a marzo.

Fra i partecipanti anche l’Italia del nuovo Commissario tecnico Luciano Spalletti, che dunque potrà difendere il titolo continentale. Prima che si giochino gli spareggi, ci sarà il sorteggio, che darà ufficialmente forma agli Europei 2024, disegnando i 6 gironi da 4 squadre della competizione.

QUANDO E DOVE SI SVOLGE

Il sorteggio degli Europei 2024 si svolgerà sabato 2 dicembre 2023 nello scenario della celebre Elbphilharmonie (sala da concerti) di Amburgo.

Le operazioni inizieranno alle ore 18, con la presentazione delle squadre e l’inserimento nell’urna in base alle fasce assegnate. Al termine del sorteggio si conosceranno i 6 gironi degli Europei 2024 con l’unica incognita delle ultime 3 squadre, le quali otterranno l’accesso attraverso i playoff previsti nel mese di marzo del 2024.

SQUADRE QUALIFICATE

Questo l’elenco delle 21 squadre già qualificate agli Europei 2024 in Germania:

Albania

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

ITALIA

Olanda

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Scozia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Turchia

Ungheria

FASCE SORTEGGIO EUROPEI 2024

Le 21 nazionali qualificate agli Europei 2024 sono state suddivise in 4 fasce, in base ai risultati ottenuti nelle Qualificazioni, ad eccezione della Germania, in Prima fascia perché Paese organizzatore della manifestazione:

PRIMA FASCIA: Germania (padrone di casa), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra;

SECONDA FASCIA: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria;

TERZA FASCIA: Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca;

QUARTA FASCIA: ITALIA, Serbia, Svizzera, vincitrice spareggi A, vincitrice spareggi B, vincitrice spareggi C.

IL REGOLAMENTO

La Germania ospitante è testa di serie in fascia 1 ma non viene sorteggiata, perché viene assegnata automaticamente al Gruppo A. Le tre vincitrici degli spareggi, invece, sono state assegnate alla Fascia 4.

Saranno necessarie sei urne (A, B, C, D, E, F) per determinare la posizione della rispettiva squadra in ciascun girone. Le urne B-F contengono quattro palline ciascuna, a rappresentare le posizioni disponibili in ogni girone (es. B1, B2, B3 e B4). L’urna A contiene solo tre palline per le posizioni A2, A3 e A4 del Gruppo A, perché la Germania occuperà la posizione A1.

Si procederà dunque al sorteggio delle palline con le squadre, fascia per fascia, fino al completamento dei sei gironi.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio Europei 2024 sarà trasmesso in diretta e in chiaro dalla tv pubblica e sarà visibile su RAI 2 e in streaming sulla piattaforma RAI Play.

GIRONI EUROPEI 2024

Qui troverete i gironi degli Europei 2024 appena sorteggiati dall’urna:

GIRONE A

Germania

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F