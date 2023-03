Sosa: «Arrivai a Napoli in C senza sede e palloni. Eravamo 4 disperati»

El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del passato con la maglia azzurra

«Fui il primo tesserato del Napoli, firmai in un hotel perché non c’era la sede. All’allenamento ci presentammo in quattro con Ventura, sembrava fantacalcio. Era tutto surreale. Ai tempi se mi avessero detto che tra qualche anno il Napoli sarebbe stato in cima al Mondo avrei chiesto una perizia psichiatrica. Noi di quella squadra abbiamo messo il primo mattone per arrivare alla squadra di oggi».