Spadafora: «La riforma dello sport si farà al massimo entro settembre»

Spadafora ha voluto precisare in merito alle date relative alla riforma dello sport, uno snodo cruciale commentato ieri anche da Malagò.

IL MINISTRO- Come riporta Corriere della sera, il ministro dello sport ha voluto precisare sulle prossime riforme: «La riforma dello sport si farà dopo la pausa estiva, se non ad agosto, al massimo entro settembre, al primo Consiglio dei ministri utile». Così si è espresso ieri su Facebook il ministro, che ha risposto alle polemiche nate dalle dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale aveva detto: «Senza la legge rischiamo sanzioni dal Cio». Un ritardo che il ministro giustifica sostenendo che: «Capita quando si fanno cose complicate e complesse, come il mettere mano allo sport con un testo unico».