Spadafora: «Protocollo? Prima pensiamo alla sanità, poi al calcio»

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a Radio Kiss Kiss per analizzare le parole di Gravina. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo. Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità. Sull’apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria».

PROTOCOLLO – «Il Presidente Gravina si dice preoccupato per la ripartenza per la rigidità dei protocolli sanitari? Sono preoccupato della situazione emergenziale sanitaria in Italia. Quando sarà possibile ci occuperemo del resto e anche del calcio».