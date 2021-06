Euro 2020, Spagna: tornano tutti a disposizione tranne uno. Ecco chi sostituirà Busquets

Euro 2020 Spagna: Busquets è l’unico ad essere ancora positivo al covid e dovrà attendere per rientrare in gruppo. Il sostituto

Dopo il grosso spavento dei giorni scorsi la Spagna può tirare un sospiro di sollievo in vista dell’esordio ad Euro 2020. Diego Llorente era un falso positivo al covid e tutti i giocatori e lo staff sono stati vaccinati dall’esercito nel corso della giornata di ieri (a chi ha già contratto il virus è stato somministrato Pfizer, agli altri il monodose Janssen).

L’unico giocatore dei convocati iniziali di Luis Enrique a non essere disponibile sarà dunque Sergio Busquets che al momento risulta ancora positivo ma non vede l’ora di avere il via libera per prendere il volo per Siviglia e rientrare in gruppo. Al suo posto nella gara inaugurale con la Svezia scenderà in campo Thiago Alcantara.