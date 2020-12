Allo Stadion Letná, il match valido per la 6ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021 tra Sparta Praga e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo “Stadion Letná”, Sparta Praga e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo H dell‘Europa League 2020/21.

Sintesi Sparta Praga Milan 0-1 MOVIOLA

41′ Tiro di Castillejo – Azione personale dell’esterno spagnolo che s’incunea in rigore ma conclude su Heka che respinge di piede

38′ Occasione per il Milan – Castillejo pesca con il tempismo giusto Tonali sulla destra, cross sul primo palo ma commette fallo Colombo nel tentativo di arrivare sul pallone.

34′ Occasione per il Milan – Castillejo cerca Maldini sul secondo palo, il giovane rossonero non trova però la conclusione al volo

30′ Tiro di Colombo – Colpo di testa dell’attaccante italiano sugli sviluppi di un corner, palla fuori

27′ Occasione per lo Sparta – Michev s’invola sulla destra, bravo Dalot ad intercettare il cross deviando in corner

23′ Gol del Milan – Azione personale di Hauge che salta in tunnel il diretto avversario e aprendo il piatto la piazza sul palo lontano.

19′ Occasione per lo Sparta Praga – Cross dalla destra su cui Plasvaic però può solo deviare innocuamente, blocca Tatarusanu

17′ Occasione per lo Sparta Praga – Plasvaic salta agilmente Castillejo ma la sua conclusione è smorzata dalla difesa del Milan che respinge.

14′ Occasione per lo Sparta – Souchek sfonda sulla destra, il suo cross rasoterra è respinto da Duarte.

12′ Occasione per il Milan – Grande giocata di Tonali che salta in velocità un avversario, il suo passaggio filtrante non è però letto da Colombo e Hauge e termina fuori

7′ Tiro di Polidar – Conclusione volante che Tatarusanu blocca centralmente. Dormita di Duarte nell’occasione

6′ Occasione per lo Sparta Praga – Lancio di Sacek intercettato da Conti che di testa devia in corner

3′ Tiro di Dalot – Conclusione sul primo palo del terzino portoghese, deviazione di piede in corner del portiere.

2′ Occasione per il Milan – Conti sfonda sulla sinistra, palla in mezzo per Colombo che prova il velo ma nessun compagno segue l’azione.

1′ Tiro di Polidar – Colpo di testa fiacco dell’attaccante dei padroni di casa. Tatarusanu blocca centralmente

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Sparta Praga Milan 0-1: risultato e tabellino

RETE: 23′ Hauge

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heka, Vitik, Plechaty, Lischka, Wieaner, Sacek, Souchek, Karabec (45′ Krjci), Polidar, Michev, Plasvaic. A disposizione: Nita, Holec, Moberg-Karlsson, Hanousek, Travnik, Vidheim, Krejci, Julis, GAbriel, Rynes. All.: Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarușanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, D. Maldini, Hauge; Colombo. A disposizione: A. Donnarumma, Moleri, Calabria, Gabbia, Musacchio, Theo Hernandez, Kessie, Mionic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic. All.: Pioli.

AMMONITI: 15′ Sacek, 35′ Krunic, 44′ Polidar

ARBITRO: Siebert