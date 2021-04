Spezia, Italiano: «Era fondamentale vincere. A volte siamo molli»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Non riusciamo ad essere costanti e a ripetere le prestazioni sotto l’aspetto della concentrazione. Gli altri già dall’inizio sono più forti, se non andiamo dentro con la cattiveria giusta è normale che fai fatica. Questa era una partita importante, vincerla era fondamentale. Non fare punti ti costringe in queste ultime cinque a farne il massimo. Fuori casa riuscivamo ad incidere e ad essere concreti. Abbiamo avuto situazioni che non abbiamo concretizzato. Lo Spezia è nato sapendo che doveva arrivare fino all’ultimo soffrendo e sono convinto che sarà così».

SALVEZZA – «Questi atteggiamenti sono quelli che forse anch’io all’inizio avevo. Sarebbe fondamentale per lo Spezia rimanere in Serie A per fare esperienza. Ora alterniamo momenti belli, a momenti in cui siamo molli. La permanenza in categoria ti dà grande consapevolezza e continuità di prestazione».

NZOLA – «Nzola ha avuto un problema serio alla caviglia, da quando è rientrato non è quello dell’inizio, ma per recuperarlo bisogna dargli fiducia per fargli trovare quel gol che potrebbe sbloccarlo».