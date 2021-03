Spezia, Italiano: «Volevamo vincere. Salvezza? 29 punti non sono tanti»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Cagliari. Le sue parole

VITTORIA – «Siccome era più di un mese che non vincevamo ci tenevamo tanto a farlo. Soffrire in questo modo negli ultimi 5-10 minuti non è normale, ci tenevamo tantissimo a tornare alla vittoria. Sono tre punti che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti. I punti sono pochi, dietro come era logico iniziano ad andare forte e a fare risultato. Toccava a noi farlo altrimenti diventava un problema».

29 PUNTI – «Penso che oggi a parte quei ultimi minuti abbiamo fatto una grande partita contro un avversario di grande qualità, forza ed esperienza. I 29 punti a 10 giornate dalla fine non sono tanti, cercheremo di alimentare questo entusiasmo e andiamo avanti. La squadra non perde fiducia, anche oggi ne abbiamo cambiato 3-4 rispetto all’ultimo match e abbiamo vinto lo stesso. A fine gara ho detto ai ragazzi che 29 punti sono pochi, quindi non bisogna mollare».