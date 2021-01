Spezia Sampdoria, Adrien Silva in dubbio: oggi la decisione

Spezia Sampdoria, Adrien Silva in dubbio per il match in trasferta: oggi la valutazione da parte di Claudio Ranieri

La Sampdoria è pronta ad affrontare lo Spezia nella partita valida per la 17a giornata di Serie A, in programma domani sera alle 20.45 tra le mura del Picco. La squadra di Claudio Ranieri arriva al match forte della vittoria contro l’Inter ma con qualche dubbio sul fronte acciaccati e indisponibili.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Il rientro dalla squalifica di Albin Ekdal è un’ottima notizia per il tecnico che questa mattina dovrà valutare le condizioni di Adrien Silva. Il centrocampista, uscito dal campo dopo aver preso una botta alla caviglia, ha lavorato a parte e il tecnico deciderà se convocarlo per il match in trasferta.