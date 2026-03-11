Sponsor “non convenzionali” nel calcio: il Brasile accelera

In Europa la discussione sugli sponsor “fuori categoria” nel calcio resta spesso bloccata tra prudenza e moralismi. In Brasile, invece, il mercato si muove con un pragmatismo che non sorprende: se un’azienda è legittima, rispetta le regole e porta valore misurabile, può stare dentro il sistema. È una dinamica che il pubblico italiano ha già visto in altri sport ad alta visibilità, dove brand digitali e adult-oriented hanno trovato spazio senza trasformare la competizione in un tabù permanente.

La notizia arrivata da Salvador de Bahia ha acceso il dibattito: Skokka, marchio internazionale del gruppo torinese Bakeca Incontri, diventa sponsor ufficiale dell’Esporte Clube Vitória per la stagione 2026. Per un club storico, oggi in Série A, è una scelta che vale doppio: apre la porta a un segmento di mercato che punta a normalizzare la propria presenza nello sport d’élite e, allo stesso tempo, lega la sponsorship a obiettivi concreti di competitività.

“Marginal gains” in versione Brasile: lo sponsor che si misura in chilometri risparmiati

La parte più interessante dell’accordo non è la foto con la maglia, ma la destinazione dell’investimento. Skokka finanzierà sette voli charter per la squadra nella stagione 2026: un dettaglio che, nel campionato brasiliano, non è cosmetica ma performance.

Chi conosce la geografia del Brasile sa cosa significa viaggiare con scali, coincidenze e ore perse tra aeroporti: logora gambe e testa, riduce tempo di recupero, toglie qualità agli allenamenti. Il charter, in questa logica, è un vantaggio competitivo: meno stress, meno imprevisti, più controllo sulla routine. È la filosofia dei “marginal gains” applicata al calcio sudamericano, dove anche un miglioramento minimo può diventare punti in classifica.

Di fronte alle critiche di una parte della stampa, la dirigenza non ha scelto il silenzio. Il presidente Fábio Mota ha ribaltato il frame: la questione non è “scandalo o no”, ma regole interne chiare e tolleranza zero verso discriminazioni e atteggiamenti misogini. La linea comunicativa del club si è presentata come istituzionale: l’accordo non è una provocazione, è una scelta gestionale dentro un percorso di modernizzazione.

Reputazione, compliance e “bollini” che contano: perché un club di Série A non può improvvisare

Entrare nel calcio professionistico non è come comprare uno spazio pubblicitario: servono garanzie, procedure, audit, reputazione difendibile. Skokka ha lavorato per posizionarsi come partner “da tavolo grande”, con standard di compliance e trasparenza adatti a un ecosistema in cui sponsor e club vengono osservati al microscopio.

In Brasile il brand è tra i fondatori di ABIPEA, associazione di settore che dialoga con istituzioni come il Ministero della Giustizia e la Polizia Federale su regole, etica e sicurezza digitale. È un passaggio chiave: non solo mercato, ma governance. Significa muoversi in un perimetro regolato e contribuire a scrivere standard condivisi, cosa che per un club riduce rischio reputazionale e aumenta tracciabilità.

Sul fronte consumer, l’azienda mette sul tavolo un indicatore molto citato nel mercato brasiliano: il sigillo RA1000 di Reclame Aqui, legato a performance eccellenti nell’assistenza clienti. In un ambiente dove la fiducia è un asset, mostrarsi con tasso di risposta totale e gestione strutturata dei reclami diventa un argomento quasi più potente dello spot.

Tecnologia e tutela: sicurezza dati, verifiche e responsabilità digitale

Nel 2026 la reputazione passa anche dalla tecnologia: cosa fai per evitare abusi, frodi, violazioni? Qui Skokka spinge su strumenti di verifica avanzati e su un posizionamento che parla la lingua dei mercati occidentali: protezione degli utenti, controlli, tracciabilità.

Tra le soluzioni citate nel racconto pubblico dell’azienda ci sono sistemi come Thorn Safer (AI a supporto del contrasto agli abusi sui minori) e processi di validazione. Il messaggio è chiaro: non basta essere “presenti”, bisogna dimostrare una postura di sicurezza. E per uno sponsor che entra nel calcio – un palcoscenico dove tutto diventa discussione – questo tipo di infrastruttura è parte del contratto sociale, non un optional.

ESG che non resta slogan: dal Barradão al sociale, la partita si gioca anche fuori dal campo

C’è poi un punto che sposta l’equilibrio narrativo: l’impegno sociale. Skokka risulta essere tra i principali finanziatori dell’ONG Fala Mulher in Brasile, con sostegno a strutture di protezione per donne vittime di violenza e servizi di assistenza legale e psicologica. È il tipo di elemento che, nel dibattito europeo, spesso manca: non una “ripulita” di facciata, ma un progetto con finalità precise e continuative.

Dentro lo stadio Manoel Barradas (il Barradão), il club ha interesse a far convivere visibilità e tono istituzionale. La sponsorship, infatti, non vive solo nei 90 minuti: si estende alle attivazioni, ai contenuti digitali, alla presenza su più asset sportivi del club. E qui può entrare anche un messaggio coerente con la linea dichiarata: rispetto, cittadinanza digitale, zero tolleranza verso comportamenti discriminatori.

Il segnale che arriva dal Brasile è semplice e piuttosto duro da ignorare: quando un’azienda del settore adult dimostra compliance, investe in sicurezza e porta un impegno sociale reale, il discorso smette di essere “scandalo sì/scandalo no” e diventa mercato, regole, risultati. Il Vitória ha scelto di muoversi per primo. Ora resta da capire chi, in Europa, avrà la stessa freddezza gestionale – e lo stesso coraggio comunicativo – per fare un passo simile.