Europeo Under 21, svelata la squadra del torneo: c’è solamente un italiano

La UEFA ha svelato poche ore fa la squadra dell’Europeo Under 21 andato in scena nelle scorse settimane e. vinto dalla Germania. Tra le conoscenze del nostro calcio c’è Dany Mota, attaccante del Monza che ha battuto l’Italia nei quarti di finale con il suo Portogallo.

Tra le fila azzurre (nonostante i tanti nomi inseriti9 spicca solo un giocatore. Si tratta del portiere di proprietà dell’Atalanta e in prestito alla Cremonese marco Carnesecchi.

✨ Introducing the #U21EURO Squad of the Season 👊

Who's got the brightest future? pic.twitter.com/YJCKRNkokR

— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) June 8, 2021