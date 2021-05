Squalifica Paratici, il Giudice Sportivo si è espresso: la decisione

Giudice Sportivo Serie A, squalifica o no per Paratici? La decisione ufficiale dopo il 34esimo turno di campionato

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 34esimo turno di campionato. Era importante capire se fossero stati presi eventuali provvedimenti per Fabio Paratici, entrato in campo a fine primo tempo del match con l’Udinese per protestare contro l’arbitro Chiffi.

Nessun provvedimento per il direttore dell’area tecnica della Juventus,come mostrato dalle decisioni del Giudice Sportivo.