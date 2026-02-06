Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Real Madrid

Squalifica Rodrygo: tegola per il Real Madrid verso i playoff di Champions League! La decisione è stata ufficializzata

Published

3 ore ago

on

By

Rodrygo

Squalifica Rodrygo: è stata ufficializzata la decisione in vista dei playoff di Champions League. Cosa è stato deciso per il brasiliano del Real Madrid

La notizia che Alvaro Arbeloa e tutto l’ambiente del Real Madrid temevano è arrivata come una doccia fredda da Nyon. La UEFA ha usato la mano pesante nei confronti di Rodrygo Goes: l’attaccante brasiliano è stato squalificato per due giornate. Una sanzione che pesa come un macigno sulle ambizioni immediate dei Blancos, costretti ora a ridisegnare il proprio attacco in vista del momento più delicato della stagione internazionale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il motivo della squalifica: insulti all’arbitro

Il provvedimento disciplinare scaturisce dall’episodio avvenuto durante l’ultima giornata della League Phase di Champions League, proprio contro il Benfica. Rodrygo aveva rimediato un cartellino rosso diretto che aveva lasciato la sua squadra in inferiorità numerica. Nel referto arbitrale, infatti, è stato riportato l’uso di un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare non ha fatto sconti, applicando il regolamento alla lettera e infliggendo due turni di stop forzato.

Beffa del destino: niente playoff contro Mourinho

L’ironia della sorte vuole che il Real Madrid debba affrontare nei playoff proprio la stessa squadra contro cui è maturata l’espulsione: il Benfica. Rodrygo sarà dunque costretto a guardare dalla tribuna entrambe le sfide (andata e ritorno) contro la formazione lusitana guidata da José Mourinho. Lo “Special One” potrà così preparare la doppia sfida con un problema in meno.

Per il Real Madrid si tratta di un’assenza pesantissima: Rodrygo è un elemento fondamentale per scardinare le difese chiuse grazie alla sua rapidità e capacità di dialogo con i compagni di reparto. Ora la “Casa Blanca” dovrà fare appello alla profondità della sua rosa stellare per superare l’ostacolo portoghese e proseguire il cammino verso la coppa, ma dovrà farlo senza uno dei suoi “Mr. Champions League”.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming3 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×