Squalifica Rodrygo: tegola per il Real Madrid verso i playoff di Champions League! La decisione è stata ufficializzata

Squalifica Rodrygo: è stata ufficializzata la decisione in vista dei playoff di Champions League. Cosa è stato deciso per il brasiliano del Real Madrid

La notizia che Alvaro Arbeloa e tutto l’ambiente del Real Madrid temevano è arrivata come una doccia fredda da Nyon. La UEFA ha usato la mano pesante nei confronti di Rodrygo Goes: l’attaccante brasiliano è stato squalificato per due giornate. Una sanzione che pesa come un macigno sulle ambizioni immediate dei Blancos, costretti ora a ridisegnare il proprio attacco in vista del momento più delicato della stagione internazionale.

Il motivo della squalifica: insulti all’arbitro

Il provvedimento disciplinare scaturisce dall’episodio avvenuto durante l’ultima giornata della League Phase di Champions League, proprio contro il Benfica. Rodrygo aveva rimediato un cartellino rosso diretto che aveva lasciato la sua squadra in inferiorità numerica. Nel referto arbitrale, infatti, è stato riportato l’uso di un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare non ha fatto sconti, applicando il regolamento alla lettera e infliggendo due turni di stop forzato.

Beffa del destino: niente playoff contro Mourinho

L’ironia della sorte vuole che il Real Madrid debba affrontare nei playoff proprio la stessa squadra contro cui è maturata l’espulsione: il Benfica. Rodrygo sarà dunque costretto a guardare dalla tribuna entrambe le sfide (andata e ritorno) contro la formazione lusitana guidata da José Mourinho. Lo “Special One” potrà così preparare la doppia sfida con un problema in meno.

Per il Real Madrid si tratta di un’assenza pesantissima: Rodrygo è un elemento fondamentale per scardinare le difese chiuse grazie alla sua rapidità e capacità di dialogo con i compagni di reparto. Ora la “Casa Blanca” dovrà fare appello alla profondità della sua rosa stellare per superare l’ostacolo portoghese e proseguire il cammino verso la coppa, ma dovrà farlo senza uno dei suoi “Mr. Champions League”.