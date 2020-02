Ammonito anche Theo Hernandez in Milan Juventus: il terzino salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium

Altra assenza pesante per il Milan: Theo Hernandez sarà out per squalifica nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus.

Il francese ha rimediato un giallo al 42′ dopo le proteste per un fallo di Dybala non fischiato da Valeri. Il terzino non potrà quindi prendere parte alla gara che andrà in scena a Torino.