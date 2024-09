Stadio Milan, PREOCCUPATO il dirigente Uefa Uva per una cosa: RISCHIA di SALTARE tutto

Stadio Milan, è PREOCCUPATO il dirigente Uefa Michele Uva per una cosa: RISCHIA di SALTARE tutto. Ecco lo scenario possibile

Il dirigente della UEFA Michele Uva è tornato a parlare della possibilità che Milan e Inter condividano nuovamente in futuro lo stadio. Il dirigente si è detto estremamente contrariato rispetto a questa possibilità, sottolineando l’importanza per i club e per l’intero calcio italiano che questa circostanza non si verifichi.

Michele Uva, secondoTuttoSport, ha anche detto la sua su Euro 2032, esternando le sue perplessità per la mancanza di impianti adeguati in Italia in vista della rassegna sportiva. Se infatti la Turchia, assegnataria con l’Italia dell’evento, ha già diversi stadi nuovi terminati o in fase di ultimazione, l‘Italia invece pecca sotto questo punto di vista. Uno scenario che andrebbe a complicarsi senza il nuovo impianto di Milan e Inter.