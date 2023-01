STATS – All’Ajax non sono Allegri, Schreuder out

Doveva essere la partita ideale per uscire fuori da una striscia di risultati senza vittorie che l’Ajax non viveva dall’altro secolo (e non è un modo di dire, ma un dato statistico): una sconfitta (in casa col Psv), 5 pareggi (gli ultimi due i meno “colpevoli”, arrivati con Twente e Feyenoord, due big dell’Eredivisie). Ajax-Volendam di ieri sera era una gara di facile presentazione: il miglior attacco del campionato olandese (nonostante l’inceppamento della macchina da gol) contro la difesa più perforata. Cosa c’è di meglio di una gara come questa per dare una sterzata e riprendere il filo interrotto ben prima della pausa per Qatar 2022?

E invece no. La gara è iniziata in un vivace di clima di contestazione: sugli spalti campeggiavano diversi striscioni inneggianti “Schreuder out” e il mister non è Allegri, che con questo hashtag convive da tempo, infischiandosene allegramente (per l’appunto). Oddio, è vero che all’inizio della ripresa – 84% di possesso palla e Volendam confinato nella propria area di rigore – le telecamere indugiavano sul mister nel tunnel intento a sorseggiare un caffè, mentre il gioco era già ripreso. Una di quelle immagini insolite, che fanno pensare: o si sente sicuro che lo 0-0 verrà sbloccato, oppure ha già staccato la spina. L’aria si è resa ancora più elettrica quando, incredibilmente, gli ospiti sono passati in vantaggio sfruttando un calcio di punizione, sul quale è arrivata puntuale la deviazione aerea di Mirani. A quel punto, a rimettere le cose in parità sono stati due nuovi ingressi dalla panchina: il “nostro” Lucca con sponda di testa perfetta e Kudus che quel pallone ricevuto dal cielo l’ha spedito in rete.

Ma i 3 punti non sono arrivati. É invece arrivato l’esonero di Alfred Schreuder. I 7 punti di distacco dalla vetta, l’eliminazione dalla Champions League con l’umiliazione patita dal Napoli e la sensazione che non ci stia capendo più molto sono tutti fattori a sua colpa. Chissà se lo è anche questa immagine: sono i 31 tiri indirizzati dall’Ajax verso la porta del figlio di Stankovic (che il suo l’ha fatto, ma non è stato costretto ai miracoli). Se ogni 3 minuti (grosso modo) si va alla conclusione e si raccoglie lo straccio di un gol c’è davvero da disperarsi.