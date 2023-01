STATS – Eredivisie, il Psv torna alla vittoria

Nelle prime due gare del 2023 il Psv aveva fatto ciò che non gli era mai riuscito per tutta la prima fase dell’Eredivisie: pareggiare

Nelle prime due gare del 2023 il Psv aveva fatto ciò che non gli era mai riuscito per tutta la prima fase dell’Eredivisie: pareggiare. Due divisioni della posta che avevano segnalato due problemi diversi, entrambi fonti di una certa preoccupazione per Van Nistelrooij. Il primo, lo 0-0 casalingo con lo Sparta Rotterdam, era anche figlio della cessione di Cody Gakpo al Liverpool: fare a meno del capocannoniere del dettaglio non è una questione che si risolve in poco tempo. Il secondo, il 2-2 rocambolesco sul campo del Fortuna Sittard con rigore trasformato da Burak Yilmaz nei minuti di recupero, certificava un calo di tensione e attenzione preoccupante, non imputabile all’attacco (dove non erano mancati errori anche clamorosi). Sono due problemi risolti con l’1-0 sul Vitesse? No, ma i 3 punti permettono di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Il Psv ha fatto qualcosa in più rispetto agli avversari, ma i suoi problemi davanti non li ha risolti, nonostante il grande attivismo di Xavi Simons, che ha confezionato (inutilmente) almeno 3 assist che hanno messo i compagni in posizione di battere a rete. De Jong ha fallito un calcio di rigore tirandolo con superficialità. Bakayoko ed El-Ghazi non sono sembrati all’altezza delle responsabilità di non far rimpiangere chi non c’è più (oltre a Gakpo, anche Madueke passato al Chelsea: a Eindhoven il cassiere sorride). Quanto all’atteggiamento generale, nel finale c’è voluta una parata a mano aperta di Benitez e una chiusura tempestiva di Branthwaite per evitare il terzo pareggio consecutivo. Il Psv è ripartito, ma servono altri test per capirne la nuova consistenza