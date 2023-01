STATS – Manchester City-Arsenal, che sfida in FA Cup!

Stasera andrà in scena il match di FA Cup tra Manchester City e Arsenal. Le due squadre non si sono ancora mai incontrate in campionato

Stasera la FA Cup mette di fronte la prima della Premier League in casa della seconda. Manchester City-Arsenal promette grande spettacolo, al quale contribuisce anche il sapore tutto spagnolo dei due tecnici, Guardiola e Arteta. Ancor più considerando il fatto che le due squadre non si sono ancora incontrate in campionato, dove il vantaggio dei londinesi è già di 5 punti, pur avendo disputato una gara in meno. I Gunners non superano i Citizens dal luglio del 2020, proprio in un incontro di Coppa d’Inghilterra. Da allora c’è stata una sequenza di 5 vittorie del Manchester, con un impressionante parziale di 13 gol a 2.

La tradizione è favorevole all’Arsenal, come si evince da questi numeri e la tendenza è che la metà delle volte entrambe le squadre vadano in gol. A Manchester il City aumenta il numero delle sue vittorie, ma non tali da raggiungere i rivali che ne vantano una in più. Stasera c’è la concreta possibilità di raggiungerli, arrivando a 35 successi a testa.