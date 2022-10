Stendardo: «Tare è stato equivocato»

L’ex difensore della Lazio è andato in difesa del direttore sportivo biancoceleste sulle parole di pochi giorni fa alla Luiss

«Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juventus, Roma, Milan, Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno»: con questa frase Igli Tare giorni fa non si è fatto molti amici. A difesa del ds della Lazio interviene oggi sul Corriere dello Sport Guglielmo Stendardo, docente della Luiss, ovvero colui che l’ha invitato a un corso di management dello sport.

LA LEZIONE DI TARE – «La lezione è partita dalle origini del diritto sportivo. Ho fatto una panoramica, poi è iniziato il dibattito con le domande degli studenti. Io affrontavo la parte relativa alla giustizia sportiva . Igli portava la sua esperienza dal punto di vista economico e manageriale parlando del sistema calcio e devo dire che è stato bravissimo».

I FALLITI – «Tare non si esprimeva dal punto di vista tecnico, non avrebbe potuto criticare il Milan campione d’Italia o la Roma che ha vinto la Conference. Si parlava di economia, anche di plusvalenze e di ammortamenti. Includeva la Lazio, non solo le società di cui si è parlato. Lotito, rilevando il club biancoceleste, ha ripianato una situazione pesantissima. Altre società, come Fiorentina e Napoli, sono passate dal fallimento. Oggi diversi club hanno bisogno costante di essere ricapitalizzati attraverso l’intervento dei soci. Senza risanamento da parte degli azionisti, rischierebbero il fallimento. É stata estrapolata e distorta una frase che ha fatto rumore. Ci sono state solo polemiche mediatiche».