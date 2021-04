Genoa, Strootman: «Milan? San Siro è speciale. Voglio restare in Serie A»

Kevin Strootman si racconta: ecco le parole del centrocampista del Genoa verso la gara contro il Milan, anche sul futuro

GENOA – «Qui al Genoa è diverso: qui mi sentivo e mi sento bene. Siamo una squadra forte, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta. La mia prima volta contro il Milan? Nel 2013. Segnò Mattia, io su rigore e finì 2-2. Le partite a San Siro sono sempre speciali, noi andremo per fare risultato: è la cosa che conta per noi».

FUTURO – «Questa è una cosa complicata, non so che cosa voglia fare con me quest’estate il Marsiglia. Io mi trovo bene qui, è sicuro. Abbiamo ancora 8 partite, voglio fare bene e così forse posso rimanere in Serie A. Ho giocato tante partite contro il Genoa e ho sentito i tifosi: li vorremmo vicino per ricevere un po’ di energia, se torneranno il prima possibile sarà bello».

MILAN – «Certo, guardavo il Milan degli olandesi ma anche le altre squadre italiane che erano forti e sono forti ancora: Inter, Juve, Napoli, Roma e… Lazio, devo dirlo per forza (ndr, ride)».