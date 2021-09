Udinese, Stryger Larsen in dubbio per il Napoli: le ultime

Luca Gotti potrebbe dover rinunciare a Stryger Larsen per la gara contro il Napoli: le ultime sull’esterno dell’Udinese

Dopo le tante voci di mercato, Stryger Larsen è rimasto a Udine pronto a riprendersi il posto da titolare. Il terzino danese, messosi in luce anche ad Euro 2020, però è in dubbio per la sfida di domani contro il Napoli.

Come riporta Il Gazzettino, Stryger Larsen si è allenato con i compagni ma non è al meglio: possibile per lui un inizio dalla panchina nel monday night della Dacia Arena.