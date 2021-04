Suarez al bivio: ritorno al Liverpool o coppia clamorosa con Higuain

Suarez, futuro a sorpresa: può fare coppia in attacco con l’ex Juve! L’indiscrezione legata all’attaccante dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito dal The Sun, potrebbe terminare dopo un solo anno la parentesi di Luis Suarez all’Atletico Madrid. Due, infatti, le ipotesi per il Pistolero in vista della prossima stagione.

Suarez sarebbe uno dei nomi possibile per l’attacco del Liverpool, con un clamoroso ritorno ad Anfield sette anni dopo. L’altra pista porta all’Inter Miami di David Beckham, dove farebbe coppia in attacco con l’ex Juve Gonzalo Higuain.