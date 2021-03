Suazo: «Un orgoglio aver giocato per il Cagliari, in confronto a Riva io…»

L’ex rossoblù David Suazo al Museo del Cagliari di Quartu. «In confronto a Riva io sono solo un granello di sabbia»

L’amore tra Cagliari e David Suazo non finirà mai. Sarà sempre caratterizzato da un intreccio fatto di riconoscenza, lealtà e fedeltà che La Pantera Nera fa trasparire in ogni parola di ogni racconto della sua avventura in rossoblù, per lui indimenticabile. L’ex calciatore onduregno si è recato al Museo del Cagliari di Quartu dove è rimasto estasiato dalla storia di una squadra che anche lui ha contribuito a costruire. Ecco le sue parole.

RICORDI – «Quando entri qua e leggi questi nomi pensi di avere a che fare con dei santi. Gigi Riva, Domenghini: loro hanno fatto la storia. Noi altri, in confronto, abbiamo dato al Cagliari soltanto un granello di sabbia. Entrare qua ti fa rendere conto di quanto è gloriosa questa squadra, questa maglia, di quante persone importanti l’hanno indossata, quante persone importanti sono passate da qui. Vedere la mia qui appesa mi rende estremamente orgoglioso».