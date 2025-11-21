Succede tutto prima del derby, Calhanoglu fatto fuori: gelo Inter - Calcio News 24

Hakan Calhanoglu è stato fatto fuori prima del derby: nessuno l’avrebbe mai immaginato, i tifosi nerazzurri sono completamente spiazzati.

Mancano ormai solo due giorni al derby di San Siro tra Inter e Milan. Domenica sera, alle ore 20:45, Chivu e Allegri proveranno a lanciare un segnale forte al campionato. I nerazzurri, con un successo, consoliderebbero il loro primato e aumenterebbero il loro vantaggio sui ‘cugini’ a cinque punti.

I rossoneri, invece, sono a caccia di un altro ‘colpo grosso’ dopo quelli contro Napoli e Roma: con una vittoria nel derby il Milan tornerebbe di nuovo davanti all’Inter in classifica. Ecco perché la stracittadina milanese può dire tanto anche in ottica scudetto.

Tuttavia, a poco più di 48 ore dalla grande sfida che infiammerà la 12esima giornata di Serie A, è arrivata una notizia che preoccupa non poco i tifosi interisti. Domenica sera i riflettori saranno puntati soprattutto su Hakan Calhanoglu, grande ex della sfida: nonostante il centrocampista turco sia ormai da molti anni all’Inter i tifosi rossoneri non hanno ancora dimenticato il suo trasferimento a parametro zero dell’estate 2021.

La scorsa estate Calhanoglu sembrava a un passo dal lasciare la Pinetina. La batosta subita in finale di Champions, lo screzio con Lautaro Martinez e il pressing del Galatasaray parevano aver convinto il turco a mettere fine alla sua esperienza nerazzurra e cominciarne una nuova a Istanbul.

Calhanoglu silurato: trovato il sostituto, arriva dalla Serie A

Alla fine Calhanoglu è rimasto all’Inter, chiarendosi con il suo capitano e fornendo prestazioni di livello assoluto in questa prima parte di stagione. Eppure in casa Inter si comincia a ragionare sul suo sostituto. Lo conferma Beppe Iachini, allenatore, che in un’intervista a Tuttosport ha fatto anche il nome di quello che potrebbe essere l’erede designato di Calhanoglu.

“Bernabé sarebbe perfetto per l’Inter come alternativa a Calhanoglu“, ha detto Iachini, che consiglia quindi a Marotta e Ausilio di puntare con decisione sul talento del Parma: “In pochi hanno la sua pulizia di calcio e qualità di palleggio. Un talento cristallino che tecnicamente ha tutto per diventare un top player“.

Iachini ricorda anche che Bernabé era arrivato a Parma dal Manchester City come trequartista. Fu proprio l’allenatore ascolano, all’epoca sulla panchina dei ducali, a cambiargli ruolo: “Lo spostai davanti alla difesa, dove può eccellere“. Il talento spagnolo ha finora realizzato due reti in questo campionato con la maglia del Parma.