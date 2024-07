Suning torna nel calcio? Riparte dal PORTOGALLO: ha scelto un club della seconda divisione: le CIFRE e i DETTAGLI

Il gruppo Suning, ex proprietario dell’Inter, è pronto a rientrare nel mondo del calcio: interesse per una squadra in Portogallo

A due mesi dall’addio all’Inter, il gruppo Suning è pronto a tornare nel mondo del calcio, ripartendo dalla seconda divisione portoghese.

Come riportato da A Bola e dal portale Zerozero.pt, il gruppo cinese ex proprietario dei nerazzurri ha preparato un investimento da 80 milioni per acquisire la Portimonense: il cambio di proprietà è previsto per il 2025.