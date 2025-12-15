 Supercoppa Italiana, annunciati gli arbitri delle due semifinali. Ecco le designazioni complete
Connect with us

Supercoppa Italiana

Supercoppa Italiana, annunciati gli arbitri delle due semifinali. Ecco le designazioni complete

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

3 ore ago

on

By

moviola

Supercoppa Italiana, cresce l’attesa per la competizione che assegnerà il primo trofeo stagionale. Intanto sono stati resi noti gli arbitri

Sono stati resi noti gli arbitri per le due semifinali della Supercoppa Italiana. Zufferli dirigerà Napoli Milan mentre Chiffi Bologna Inter. Ecco le designazioni complete:

NAPOLI – MILAN    Giovedì 18/12 h. 20.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV:  PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

BOLOGNA – INTER    Venerdì 19/12 h. 20.00

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV:  DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO

Related Topics: