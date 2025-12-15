Supercoppa Italiana
Supercoppa Italiana, annunciati gli arbitri delle due semifinali. Ecco le designazioni complete
Supercoppa Italiana, cresce l’attesa per la competizione che assegnerà il primo trofeo stagionale. Intanto sono stati resi noti gli arbitri
Sono stati resi noti gli arbitri per le due semifinali della Supercoppa Italiana. Zufferli dirigerà Napoli Milan mentre Chiffi Bologna Inter. Ecco le designazioni complete:
NAPOLI – MILAN Giovedì 18/12 h. 20.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
BOLOGNA – INTER Venerdì 19/12 h. 20.00
CHIFFI
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV: DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO