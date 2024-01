Supercoppa Inter Lazio, Mauri: «La squadra si è ritrovata»

Supercoppa Italiana, le parole di Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, in vista della sfida contro l’Inter

Stefano Mauri ha rilasciato un’intervista all’edizione romana del Corriere della Sera in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di domani tra Inter e Lazio. Di seguito le sue parole.

SUPERCOPPA DEL 2009 – «La sofferenza. Ci schiacciarono, Muslera fece tante parate difficili. Andammo in vantaggio con un rimpallo in mischia, fummo bravi a raddoppiare con Rocchi, che segnò su assist mio. Però eravamo una squadra unita, sapevamo di essere inferiori e ci compattammo. Giocando con i loro ritmi avremmo perso. Anche ora l’Inter è superiore, ma la Lazio si è ritrovata, concede poco ed è in fiducia».

MOMENTO LAZIO – «In passato la Lazio ha fatto poco sul mercato, inserendo spesso giocatori di contorno. La scorsa estate sono stati spesi soldi e sono arrivati potenziali titolari. Kamada ha qualità, Guendouzi si è imposto, Castellanos non è Immobile ma può migliorare, Rovella gioca con continuità. È andato via Milinkovic, sono cambiate tante cose. C’era solo bisogno di tempo, ma non credo ci siano stati problemi fra i vecchi e i nuovi».

INTER ANTIPASTO DELLA SFIDA AL BAYERN – «Il livello è simile, ma sono impegni diversi. L’Inter la si conosce meglio e i bavaresi in Europa sono inarrestabili».