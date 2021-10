Superlega, al momento l’Italia non appoggia la UEFA: la situazione

L’Italia non si è ancora presentata davanti la Corte di Giustizia per appoggiare la UEFA nel caso Superlega

L’Italia sembrava essere uno dei Paesi pronti ad appoggiare la UEFA contro la Superlega ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, fino alla serata di ieri il Governo italiano non si era ancora presentato di fronte alla Corte di Giustizia per esprimersi. La scadenza è fissata a oggi e se l’Italia non dovesse far pervenire nulla in Lussemburgo si potrebbe parlare di decisione di Stato. Una scelta, però, che potrebbe costare al nostro Paese la possibilità di ospitare Euro 2028 con la UEFA che si metterebbe di traverso.

Al momento, a sostegno la UEFA sono arrivate osservazioni da quindici Paesi, tra cui Francia, Portogallo, Danimarca, Croazia e Slovenia. Non c’è la Germania che, con la successione della Merkel, ha avuto a che fare con questioni più impellenti per la nazione.