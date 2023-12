Superlega, Ceferin chiede alla corte UE di rettificare la sentenza

La richiesta presentata dalla Uefa alla Corte di Giustizia Europea dopo la sentenza per il caso Superlega. I dettagli

Il TheTimes ha diffuso la lettera inviata dalla Uefa alla Corte UE con la richiesta di modificare il comunicato stampa sulla storica sentenza sulla Superlega contro il monopolio Uefa e Fifa, ritenuto troppo appetibile per la stampa.

RICHIESTA – «Anche se sappiamo che i comunicati stampa non vincolano la Corte, essi sono il punto focale dell’attenzione dei media in casi di alto profilo con un inevitabile impatto, tra gli altri, sulla percezione e sulla reputazione della Uefa, data l’estrema gravità della questione. I comunicati, infatti, restano anche sul sito web del tribunale a lungo termine. In un caso di alto profilo come questo attirano molta attenzione (come è in effetti il loro scopo) e influenzano il modo in cui viene percepito il caso. Chiediamo, quindi “di garantire che il comunicato stampa venga modificato per riflettere accuratamente la sentenza della corte».