Superlega, la Svizzera blocca le sanzioni dell’Uefa verso i tre club: i dettagli

Superlega: la Svizzera blocca le sanzioni dell’Uefa. Nuove conferme circa i possibili provvedimenti contro i tre club

Arrivano nuove conferme sul tema Superlega dopo quanto riferito nei giorni scorsi da El Confidencial. Secondo Cadena Ser, il Ministero di Giustizia svizzero avrebbe inviato una notifica ufficiale a Uefa e Fifa, impedendo loro di emettere sanzioni per il progetto Superlega.

I due organi, secondo il tribunale di Madrid, non potranno imporre sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione. Nella sentenza scritta è riportato che non verrà adottata «alcuna misura che proibisca, restringa, limiti o condizioni in alcun modo»..