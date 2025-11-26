Svolta Thiago Silva, lo vanno a prendere: c'è la conferma - Calcio News 24

Ritorno di fiamma in vista tra il Milan e Thiago Silva: il difensore potrebbe presto tornare a Milanello

La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria importantissima contro l’Inter, è già concentrata sul prossimo impegno, che sarà senza dubbio fondamentale. La vittoria nel derby ha dato ossigeno all’ambiente rossonero, preoccupato soprattutto per i pochi punti raccolti contro le squadre più piccole come Parma e Pisa, gare in cui sono arrivati due pareggi che hanno rallentato il Milan in ottica classifica.

Tuttavia, il punto di forza della nuova squadra guidata dal tecnico toscano è la capacità di imporsi sempre negli scontri diretti: contro Bologna, Napoli, Roma e Inter sono arrivate quattro vittorie, oltre al pareggio con la Juventus. Attualmente il Milan è infatti imbattuto negli scontri diretti.

Va però sottolineato che gli impegni non saranno affatto semplici per Massimiliano Allegri, che si prepara a un doppio confronto con la Lazio di Maurizio Sarri: prima in campionato e poi in Coppa Italia. Due sfide che saranno determinanti, soprattutto quella di Coppa Italia, che essendo una gara secca permetterà a una delle due squadre di proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.

Milan e Lazio, infatti, sono le due formazioni che lo scorso anno non sono riuscite a qualificarsi alle competizioni europee e che, avendo ora la Coppa Italia come unico obiettivo extra campionato, vorranno giocarsi al massimo ogni possibilità per rimanere competitive anche sul fronte nazionale.

Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di un ritorno romantico al Milan di Thiago Silva. La dirigenza rossonera, oltre a valutare un possibile innesto per il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio, sta infatti considerando anche la necessità di aggiungere un nuovo difensore capace di mantenere alto il livello di competitività del reparto arretrato. Ed è proprio in questo contesto che il nome di Thiago Silva è tornato ad essere accostato al Milan.

Thiago Silva-Milan, il ritorno si avvicina

Il suo ritorno avrebbe un sapore speciale per molti tifosi, che accoglierebbero con entusiasmo il rientro di un loro beniamino pronto a indossare nuovamente la maglia rossonera. Questa suggestione di mercato è stata rilanciata da Carlo Pellegatti: il giornalista, notoriamente legato ai colori rossoneri, durante la trasmissione Pressing su Mediaset, oltre a commentare la fondamentale vittoria nel derby contro l’Inter, ha lasciato intendere che l’ipotesi di un ritorno di Thiago Silva nel mercato di gennaio non sarebbe da escludere.

Thiago Silva-Milan, il ritorno si avvicina (Foto Instagram) – Calcionews24.com

“A gennaio devono aprire il salvadanaio per puntare allo Scudetto. Serve un difensore centrale, chi gioca se viene un raffreddore a Gabbia? Thiago Silva lo andrei a prendere io in Brasile, sono berlusconiano e Silvio Berlusconi lo avrebbe ripreso”, ha commentato Pellegatti, mandando un chiaro messaggio alla dirigenza rossonera.