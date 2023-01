Tanti auguri a Roberto Rambaudi: il “Rambo” dell’Atalanta di Lippi

Compie gli anni Roberto Rambaudi: il “Rambo” dell’Atalanta che sfiorò la Coppa UEFA con Ganz e Marcello Lippi

«Lui è il migliore: con i fucili, con i coltelli e anche a mani nude». Una frase del colonello Trautman è bastata per descrivere un tipo come John Rambo, anche se quello vero ha fatto molto di più in quel di Bergamo. Silvester Stallone? No, Roberto Rambaudi: ex attaccante dell’Atalanta che oggi compie 57 anni.

Classe 1966, arriva a Bergamo nell’estate del 1992, ben ricordato dai tifosi nerazzurri per la grande alchimia tattica creata con il suo compagno di reparto Ganz: insieme totalizzarono 20 goal alla loro prima stagione all’Atalanta (14 Maurizio, 6 Roberto), portando la squadra di Marcello Lippi a sfiorare la Coppa UEFA.

La stagione 1993/1994 è quella della retrocessione in Serie B con Guidolin in un clima pieno di contestazioni, e il suo contributo non basta: trasferendosi poi a fine anno con la Lazio (dove scriverà un’altra storia