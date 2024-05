Tardelli: «Allegri doveva controllarsi in finale ma NON MERITAVA questa fine. Curioso di Thiago Motta, la JUVE è un livello superiore. I GIOCATORI per ripartire ci sono già»

Marco Tardelli commenta la brusca fine del rapporto tra Allegri e la Juventus pensando al futuro. Ecco un estratto dal Corriere della Sera

GIUSTIFICA IL COMPORTAMENTO DI ALLEGRI – «No, ci mancherebbe, è stata una sfuriata esagerata. Ma la capisco. Ha ingoiato tanti bocconi amari in questi tre anni, gli ultimi due soprattutto, che conquistata la Coppa Italia, è bastato un niente per farlo sbottare. Negli ultimi mesi ha cercato di essere composto, ha sopportato di essere stato depotenziato e alla fine non ha retto. É umano, sa? Non meritava di essere trattato così dalla società, l’esonero è una brutta cosa per uno che ha dato tanto al club. Gli imputo soltanto una cosa. Il suo futuro era scritto, sapeva che a fine stagione gli sarebbe stato dato il ben servito. Non doveva fornire assist per farsi cacciare in questo modo. Doveva ragionare, ecco. Frenarsi, mancava pochissimo alla fine. Se avesse contato anche l’altra sera…».

THIAGO MOTTA ALLA JUVE – «Con il Bologna ha fatto benissimo, è un ottimo allenatore. Sono certamente curioso di vederlo alla Juventus che è di un livello superiore, ma credo che abbia carattere e esperienza tecnica per imporsi anche a Torino».

DA DOVE RIPARTE LA JUVE – «Dai giovani che si sono messi in mostra quest’anno, da Cambiaso a Yildiz, Iling, Miretti e Nicolussi, aggiungendo rinforzi di qualità».