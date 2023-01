Tardelli: «Il Napoli è favorito per lo scudetto, ma la Juventus può crederci»

Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato di Juventus e Napoli e di scudetto a La Gazzetta dello Sport

NAPOLI FAVORITO – «Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo? Perdere contro l’Inter può capitare, ma contro la Samp l’ho visto di nuovo bene, soprattutto nel secondo tempo: hanno giocato tranquilli, come non avevano fatto a Milano. Però dire che uno scudetto è già vinto all’inizio di gennaio è un po’ presto».

LA JUVE PUO’ CREDERCI – «Perché se va avanti così, otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul pezzo. Non so se basterà per lo scudetto, ma è in grande recupero».

