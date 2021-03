Tebas: «Messi? Preparati a tutto. Haaland e Mbappé in Liga…»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato dei temi caldi che riguardano il calcio spagnolo: le sue dichiarazioni

ARRESTO BARTOMEU – «Non riesco a fare una valutazione dei fatti. Non so quali siano i motivi che abbiano i Mossos ad arrestarlo. Non credo però che questo influenzerà la Liga. Il marchio LaLiga è molto forte, anche se questo non va bene per la nostra reputazione».

MBAPPE E HAALAND – «È complicato. In Spagna si può comprare solo uno tra Mbappé e Haaland- Se le cifre sono quelle, i club aspetteranno: Mbappé ha un anno di contratto per esempio. Tutto il calcio europeo ha meno soldi e ci saranno meno transazioni. Solo i club statali, come il City o il PSG, possono fare follie. Lo capirei, per gli stratagemmi finanziari che utilizzano. I tedeschi non entrano in certi discorsi».

ADDIO MESSI – «Vorrei averlo sempre. Come vorrei che ci fossero Mourinho, Guardiola o Klopp. Siamo preparati per questa circostanza. Neymar e Cristiano sono già stati ceduti e siamo andiamo avanti. Mi dispiacerebbe se il Barça lo perdesse, ma per noi non sarebbe un dramma. Dico solo che una separazione non farebbe bene a Messi».