Tebas sulla Superlega: «Infantino da che parte sta?» – VIDEO

Javier Tebas è tornato a parlare dell’ipotesi Superlega in Europa

Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, è tornato a parlare dell’ipotesi Superlega in Europa.

«Mi sembra di capire che la nota rilasciata dalla Fifa e dalle confederazioni sia leale, come istituzioni. Ho più dubbi sul presidente della FIfa che deve chiarire sulla partecipazione ad alcuni incontri per questo progetto. Perché so che l’ha fatto. E deve chiarire se abbia dato il suo appoggio a questo progetto. La Fifa deve chiarire il nome che appare sotto il codice W01 nel documento distribuito».