Terremoto in Turchia e Siria: ecco come si è salvato Soni, giocatore dell’Hatayspor

Kevin Soni, giocatore dell’Hatayspor, si è salvato dal terremoto in Turchia e in Siria. Ecco il suo incredibile racconto a Fanatik.

PAROLE – «Ciò che mi ha salvato è che volevo aspettare fino alle 6.40 del mattino per eseguire la prima preghiera del giorno. Se mi fossi addormentato durante il terremoto, a quest’ora sarei morto”. Soma era sveglio dopo essere tornato a casa domenica sera dopo la partita contro il Kasimpasa, decisa da una rete di Atsu (tutt’ora disperso). Sona si trovava a casa a giocare alla Playstation quando la terra ha iniziato a tremare, riuscendo a lasciare l’edificio prima che esso crollasse. Contattato da footmercato il giocatore ha raccontato l’incubo vissuto: “Sono sotto shock, non riesco a dormire. Sono con il mio agente tutti i giorni e ne parliamo sempre. Questa è una sensazione che non posso spiegare, mentre parlo qui seduto a Istanbul mi sembra che la terra stia tremando. Ma le persone intorno a me mi dicono di no, che non trema».