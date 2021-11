Tevez: «Non ho più la motivazione e il fuoco dentro per giocare a calcio»

Carlos Tevez ha aperto le porte al ritiro durante un’intervista a ESPN: le sue dichiarazioni

Carlos Tevez apre le porte al ritiro. Durante un’intervista ad ESPN l’Apache ha rivelato di non avere più motivazione per continuare a giocare a calcio.

RITIRO – «Non sento il desiderio di essere lì sul campo quando la palla sta rotolando. Sabato ho avuto un matrimonio mentre giocava il Boca e dentro di me ho pensato che, se avessi giocato, mi sarei perso questo evento. Ho anche pensato che se avessi giocato e avessimo perso non ci sarei andato al matrimonio perchè arrabbiato. Non avrei bevuto e tutti avrebbero detto la loro opinione. Il calcio è così. Se sto pensando di tornare a giocare? Tutti i miei amici e la mia famiglia mi chiedono questa cosa, ma non so da dove cominciare. In questo momento mi sto godendo quello che faccio ora. Vorrei qualcosa che attiri il mio interesse e mi motivi o che mi porti fuori qualcosa, ma in questo momento, ogni volta che guardo la Juventus, il Boca o un’altra squadra in cui ho giocato, cerco dentro di me quel fuoco per motivarmi a giocare per sei mesi o un anno in più ma non riesco a trovarlo».