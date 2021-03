Theo Hernandez ha rilasciato una lunga dichiarazione. Tanti i temi trattati su tutti il suo futuro, lo scudetto e Ibrahimovic, le sue parole

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tanti i temi trattati su tutti il suo futuro, lo scudetto e Ibrahimovic, le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio. È vero che la sua presenza un po’ mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo, è un compagno in più. Qualche volta ci mette sull’attenti, ma serve anche questo. Il rapporto con lui? Buonissimo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da “Dio” impone rispetto e, in fondo, è quello che lo rende speciale».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

SCUDETTO – «Se credo alla rimonta? Certo, manca ancora tanto. L’Inter si è un po’ allontanata, ma lotteremo fino all’ultima giornata, può ancora perdere o pareggiare. I campionati, spesso, regalano sorprese. Poi, ovviamente, ho l’obiettivo di giocare la Champions con questa maglia. Sarebbe bellissimo anche perchè il Milan non la gioca da tanto tempo».