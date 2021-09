Tifoso Cagliari col Daspo nei guai: aspettava la squadra in aeroporto dopo la trasferta di Roma contro la Lazio

Come riferito dall’Ansa un giovane tifoso del Cagliari di 22 anni, appartenente al gruppo degli ‘Sconvolts‘, è stato indagato in stato di libertà per aver violato il Daspo emesso lo scorso 25 ottobre per la partita Cagliari-Crotone.

Il giovane è stato identificato dagli agenti della Digos, mentre insieme ad altri tifosi attendeva la squadra del Cagliari, in aeroporto, dopo la trasferta di Roma con la Lazio. Chi riceve il Daspo non può infatti presenziare nei luoghi di transito delle società. Per il 22enne ora potrebbe scattare un aggravante.