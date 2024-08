Todibo Juventus, il Nizza non ci sta: «Ecco cosa NON È PIACIUTO ai francesi di Giuntoli»

Al Nizza non è piaciuta la mossa di Cristiano Giuntoli della Juventus. Ecco cos’è successo, il retroscena di mercato

Il calciomercato Juventus continua a lavorare per Jean-Clair Todibo, obiettivo primario per la difesa. I bianconeri stanno trattando con la Nizza, ma l’accordo definitivo è ancora lontano per parlare di ufficialità.

Inoltre al Nizza non è piaciuto che Giuntoli abbia prima parlato con il giocatore, senza avere l’ok definitivo coi rossoneri.